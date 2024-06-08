Люся Чеботина завершит карьеру? При чем здесь закон о дресс-коде и Бузова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Певица Люся Чеботина заявила, что может завершить концертную деятельность в случае принятия закона о дресс-коде для артистов. Что известно об этой инициативе, при чем здесь Ольга Бузова?

Что сказала Чеботина о завершении карьеры

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в Северной столице с 5 по 8 июня, певица Люся Чеботина допустила, что завершит карьеру в случае принятия так называемого законопроекта о дресс-коде для артистов. Слова исполнительницы передает корреспондент NEWS.ru.

Чеботина отметила, что авторы инициативы, по всей видимости, не понимают, насколько сложно и жарко бывает выступать на сцене. Поэтому иногда приходится надевать несколько откровенные наряды.

«Ну давайте оденем гимнасток, фигуристок тоже. Почему нет? Наверное, не знают [авторы инициативы], как жарко бывает на сцене, как тяжело бывает танцевать и исполнять песни вживую. Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня несколько раз уносили со сцены от того, как жарко. Если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу», — указала она.

Также артистка иронично добавила, что в случае принятия этого законопроекта она может петь в шубе и без зажигательных танцев, стоя у микрофона.

Что за закон о дресс-коде для звезд

6 июня в Государственную думу был внесен законопроект о внешнем облике артистов. Документ подготовила группа депутатов Курултая Башкирии, он зарегистрирован и направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Авторы инициативы предлагают дополнить закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» дополнительной статьей, где предусмотрено, что деятельность творческих коллективов и исполнителей «основывается на принципах формирования у потребителей традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти». Поэтому до и во время концерта артисты обязаны не совершать поступков, противоречащих установленным в обществе моральным нормам. Исполнители должны избегать «непристойных и оскорбительных образов», нецензурной лексики, не употреблять алкоголь, наркотики и психотропные вещества.

«В последнее время участились утверждения об упадке культуры и деградации современной молодежи. Популярные звезды с экранов кричат им о бесполезности образования, попутно обучая пить, курить и принимать психотропные вещества. Каждая очередная звездная персона считает своим долгом растлить аудиторию и запустить необратимую трансформацию в неосознанную толпу», — отмечают башкирские депутаты.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложение ввести обязательные требования к внешнему виду звезд на публичных выступлениях.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — указала парламентарий.

В качестве примера Филатова привела скандал вокруг выступления Ольги Бузовой в День защиты детей в Уфе. Певица подверглась критике за внешний вид — на артистке было надето кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Ольга Бузова

Кто выступает против закона о дресс-коде для артистов

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях ПМЭФ заявил, что артисты должны самостоятельно принимать решение о дресс-коде для своих выступлений, но им нужно чувствовать настроения в российском обществе, возникшие после скандальной «голой» вечеринки.

По его мнению, исполнители должны «почувствовать ту реакцию общества, которая существует на подобного рода выходы в одежде и может оскорбить аудиторию».

«Дресс-код в Татарстане, дресс-код в Чечне и дресс-код в Московской области — разные для артистов», — сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости.

Депутат Госдумы Станислав Наумов, в свою очередь, заявил, что выступает против «запретов ради запретов», в том числе и против дресс-кода для артистов. Он отметил, что не будет поддерживать подобную инициативу.

«Я считаю, что у Госдумы есть более важные занятия, чем разглядывать картинки с каких-то мероприятий шоу-бизнеса. Нужно ценить свое время законодателя, законотворца и посвящать его тем целям национального развития, которые сформулированы в указе президента. Я против запретов ради запретов, это тупиковый путь и для развития культуры, и для нормального общественного климата», — подчеркнул Наумов в разговоре с изданием НСН.

Читайте также:

«От пошлости не убережем»: Швыдкой намекнул на «голую» вечеринку

«Давно следовало сделать»: депутат о введении в России дресс-кода для звезд

Ивлеева выходит замуж? Поклонники шокированы из-за одной детали