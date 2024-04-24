Люся Чеботина пообещала релиз нового хита в майские праздники Люся Чеботина анонсировала второй релиз за год в майские праздники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люся Чеботина

Исполнительница Люся Чеботина на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» сообщила для NEWS.ru о релизе новой песни в майские праздники. По ее словам, композиция точно станет хитом и будет популярна среди девочек.

Я думаю, что майские праздники я посвящу себя полностью второму релизу за этот год, который выйдет уже скоро. Очень интересная песня с очень классным текстом. Девочки во всех караоке, уверена, будут эту песню петь, — призналась певица.

Ранее продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что Люся Чеботина пошутила, когда назвала телеведущую Ольгу Бузову своим главным конкурентом в отечественном шоу-бизнесе. По его мнению, бывшая участница телепроекта «Дом-2» не может конкурировать с исполнительницей хита «Солнце Монако».

До этого Чеботина назвала ерундой слухи о том, что в ее продвижение вложены миллионы «Русского радио». Клипы и аранжировки были сделаны на ее личные деньги, а песни, как призналась исполнительница, она пишет сама. Певица отметила, что не позволит обесценивать свой труд и труд своей команды.

Кроме того, Чеботина рассказала о заказной травле в СМИ, которую организовали ее недоброжелатели. По словам артистки, она часто видит в прессе смонтированные фейковые видео с выступлений и лживые факты из своей жизни.