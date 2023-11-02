Люся Чеботина ответила на колкости Сергея Соседова о треке «Императрица» Чеботина заявила, что Соседов не смог аргументировать свою критику о ее кавере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люся Чеботина

Российская певица Люся Чеботина на презентации своего альбома прокомментировала NEWS.ru слова музыкального критика Сергея Соседова о знаменитой песне «Императрица» в ее исполнении. Артистка отметила, что музыка — это дело вкуса, однако у любого критика должна быть аргументация своего мнения. По словам Чеботиной, у Соседова не было никаких аргументов.

Когда человек что-то комментирует и позволяет себе говорить какие-то нелестные вещи, у него должен быть аргумент «почему». Я прочитала эту статью и не нашла ни одного такого аргумента. Почему? Потому что просто не понравилось? Музыка — это вкус. И одно дело, когда мы говорим об уже немодном материале и другое, когда нам что-то не понятно, потому что мы с этим еще не сталкивались, — ответила певица.

Она добавила, что недавно была на съемках, где ее встретили ведущие в возрасте 15-18 лет. По словам девушки, ребята восторженно отозвались о ее работе над треком Ирины Аллегровой «Императрица».

Каждый находит в музыке свое и это прекрасно, потому что у каждого разные вкусы. Вам нравится красное платье, а мне — пиджак в стразах, понимаете. Каждый выбирает то, что нравится. То, что Сергею не понравилось, это его выбор, мне например нравится и оригинальная версия, и новая версия, — резюмировала Чеботина.

Ранее Сергей Соседов назвал надругательством и непрофессионализмом версию песни «Императрица» в исполнении Люси Чеботиной. Соседов отметил, что не имеет ничего против Чеботиной, но считает, что ее последний клип сделан бездарно.