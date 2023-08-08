Люксовые машины и брендовые вещи: что продают российские звезды и почему

Фото: Социальные сети

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева продает свой розовый Lamborghini, который покупала за 19 млн рублей. По словам звезды, она хочет приобрести новый автомобиль. Кто еще из артистов избавляется от своего имущества и почему?

Какие вещи продают звезды и почему

Анастасия Ивлеева в соцсетях заявила, что «будет скучать по реакции людей» на ее розовый спорткар. Она объяснила, что решилась на продажу машины, поскольку хочет приобрести «еще более крутую модель».

«Я сегодня как сумасшедшая, я поняла. Но! У меня есть оправдание. Ну, во-первых, не каждый день я продаю Lamborghini Aventador, не каждый день прощаюсь. Просто многие написали в директ, мол: „Ну что ты переживаешь? Ты эмоционируешь“. Друзья, это все неважно. Я считаю ее своей первой машиной. Это мой первый спорткар! Почему продаю? Чтобы заменить на более новую!» — объяснила телеведущая.

Ивлеева не единожды называла свой люксовый автомобиль Lamborghini Aventador розового цвета «лучшим другом». Звезда купила это транспортное средство три года назад.

«Три года он у меня был. Я посмотрела, что купила его 27 июля. И конечно, я сегодня все это вспоминала и гордилась собой. Прощалась с этой машинкой. Ну, короче, друзья, это важный для меня период», — подчеркнула она.

Народный артист России Филипп Киркоров распродает свои брендовые вещи более чем за 15 млн рублей. Гардероб поп-короля занимает несколько комнат в его особняке. Музыкант выставил на продажу на ресейл-платформу более чем 80 пар кроссовок. За них Киркоров хочет получить 1 млн 826 тысяч рублей. На самых дорогих позициях (пальто и куртках — от 87 тысяч до 297 тысяч рублей) знаменитость планирует заработать 12 млн 900 тысяч рублей, а на футболках — более 800 тысяч. Всего в профиле артиста представлено 1147 товаров.

Среди них — предметы гардероба брендов Gucci, Prada, Versace, Mugler и других брендов. В список вошли кардиганы, кофты, пиджаки, рубашки и пальто. Также певец готов расстаться с повседневными и классическими костюмами, куртками, брюками и обувью.

Вслед за Киркоровым с брендовыми вещами решила распрощаться и Ани Лорак. У звезды есть много платьев и костюмов от мировых брендов, некоторые из них выставлены на ресейл-платформе. Всего артистка пытается продать 55 товаров и хочет заработать на них 2 млн 799 тысяч 683 рубля. Самая дорогая позиция — платье за 151 тысячу рублей.

Также часть гардероба распродает певица Жасмин. Она выставила вещи на продажу на ресейл-платформе. Жасмин предлагает купить свою одежду, обувь и сумки — всего 140 объявлений. Исполнительница может получить за все проданные товары 5 млн 687 тысяч рублей. Самый дорогой лот от Жасмин — сумка за 260 тысяч рублей.

Кто из звезд сделал крупные покупки в 2023 году

Пока коллеги распродают недвижимость и вещи, певица Слава приобрела квартиру в Москве. Объект располагается в новостройке в центре города, из окон открывается вид на Москву-реку. Исполнительнице предстоит сделать в новом жилье ремонт, так как она получила его с черновой отделкой. Слава отметила, что купила квартиру для проживания.

«Купила квартиру на честно заработанные денежки, можете меня поздравить. Купила себе квартиру, где буду отдыхать от всех, одна просто буду там. Просто на выходных приходить и спать», — сообщила она в соцсетях.

Певица Бьянка обзавелась элитными двухуровневыми апартаментами с видом на Кремль. Артистка сообщила, что уже подписала договор купли-продажи, завершила все «бюрократические процедуры» и стала полноправной владелицей квадратных метров в российской столице.

«Я радостная, как арбуз! Дорогие мои, спасибо за поздравления, я безумно счастлива!» — сообщала знаменитость в микроблоге.

Продюсер Яна Рудковская купила новый автомобиль Mercedes Maybach GLS 600 за 30 млн рублей.

«Долгожданное исполнение мечты, для исполнения которой я очень много работала», — комментировала она приобретение в личном блоге.

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