«Люди снимают маски»: Дава сопроводил пост об отношениях картинкой крысы

https://static.news.ru/photo/f722e424-7e6c-11eb-abf8-96000091f725_660.jpg Давид Манукян Фото: vk.com/dava

Начинающий рэпер и блогер Давид Манукян опубликовал в сторис Instagram неоднозначный пост. Подписчики сразу же предположили, что речь идёт о его бывшей возлюбленной певице Ольге Бузовой и их отношениях. Сообщение звезда соцсетей сопроводил изображением крысы, но не пояснил, что всё это значит.

Рано или поздно люди снимают свои маски. Тогда и можно разглядеть истинное лицо человека. Хорошо, что я увидел это вовремя, — поразмышлял Манукян.

instagram.com/dava_m

Фанаты Давы не сомневаются, что так блогер оставил «послание» Бузовой. Роман пары длился полтора года. Расстались Манукян и телеведущая в январе после вечеринки в честь её 35-летия. При этом без скандалов не обошлось. Звезда «Дома-2» обвинила танцора и в побоях, и в унижениях. Ольга рассказывала также об изменах Давы с проститутками, однако сам он лишь отвечал, что его бывшую девушку не стоит слушать и она говорит много неправды. За сына заступилась тогда и мать Манукяна.

Манукян на протяжении полутора лет встречался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. После расставания звезда обвинила бывшего бойфренда чуть ли не во всех смертных грехах. В частности, она утверждала, что блогер якобы её регулярно бил и часто изменял ей с проститутками. Сам мужчина говорил, что не стоит слушать его бывшую девушку. Она рассказывает много неправды.

Ранее блогер признал, что в сложившейся ситуации для него важно оставаться самим собой и продолжать идти вперёд.16 марта Манукян отпразднует своё 28-летие. Он планирует в этот день выступить перед своими поклонниками с концертом. Мероприятие пройдёт в Новосибирске — родном городе Давы, сообщал NEWS.ru.