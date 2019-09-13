https://static.news.ru/photo/bdb1ef62-d546-11e9-8b81-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщила жена спортсмена, которую супруг выгнал из квартиры вместе с их годовалым сыном.

На днях Янис опубликовал откровенный пост в Instagram, где признался, что расстался с матерью своего ребёнка. По его словам, это произошло ещё полгода назад. Сообщение спортсмена, по всей видимости, сильно задело его супругу, и она решила рассказать подписчикам правду.

Знаю только то, что полгода назад он стал мне изменять. Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице, — поделилась Сана.

Женщина призналась, что долгое время пыталась закрывать глаза на измены мужа и восстановить добрые отношения, однако спасти семью им не удалось. Сана и Янис были вместе девять лет. Сейчас спортсмен играет за клуб «Химки». Он считается одним из самых известных баскетболистов Латвии и выступает за сборную страны, отмечает « СтарХит ».

Тем временем, как передаёт Life , бойфренд Седоковой младше её на девять лет. 2 июля ему исполнилось 27.

Ранее News.ru писал, что Седокова решила раздать свои концертные пиджаки и платья. Таким образом солистка золотого состава «ВИА Гры» хочет избавиться от ненужных вещей и воспоминаний.