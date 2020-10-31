Любовница Жигунова пытается лишить бывшего мужа имущества на 30 миллионов

https://static.news.ru/photo/778405ee-1c43-11eb-abd4-fa163e074e61_660.jpg Виктория Ворожбит Фото: instagram.com/vikavorozhbit

57-летняя любовница актёра Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит год назад рассталась со своим супругом медиамагнатом Виктором Сухановым. С тех пор она пытается получить нажитое в браке имущество.

Адвокат женщины Павел Суханов рассказал, что бывшие супруги делят автомобиль Toyota Lexus NX 200, дом во Владивостоке стоимостью 11 млн рублей, оцениваемый в 50–70 млн бизнес, а также ещё один автомобиль, проданный Сухановым за 2 млн рублей. По самым скромным подсчётам, Виктория Ворожбит может претендовать на имущество стоимостью 30 млн рублей.

Юрист подчеркнул, что вопрос по разделу бизнеса будет обсуждаться в ближайшее время на арбитражном процессе. Защитник отметил, что бывший муж не желает отдавать женщине совместное имущество и бьётся за каждую копейку.

Пока пара была в браке, они вместе платили по всем счетам, в том числе и кредитам. Но теперь Виктор хочет взыскать половину суммы, которую он якобы внёс в одиночку. Для этого он пытался убедить суд в том, что они с Викторией уже давно не живут вместе. Конечно, мы это оспариваем, — цитирует юриста StarHit.

О романе Жигунова и Ворожбит стало известно весной, когда пара самоизолировалась в загородном доме актёра. Сам артист никак не комментирует домыслы публики.

Как писал NEWS.ru, Жигунов развёлся со своей женой Верой Новиковой. Пара прожила в браке 11 лет.