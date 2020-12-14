Любовь Успенская составила завещание

https://static.news.ru/photo/bea4b3c2-3e05-11eb-83af-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенская написала завещание, несмотря на то что пока не жалуется на здоровье.

Настало такое время, когда не знаешь, что будет завтра. Чтобы избежать неприятных ситуаций, я составила завещание на своё имущество. Теперь могу спать спокойно, зная, что, если что-то произойдёт, тем, кто указан в этом завещании, будет проще вступить в права наследства, — цитирует StarHit артистку.

Она не уточнила, кто именно указан в документе. Известно, что её отношения с единственной дочерью Татьяной непростые, поэтому существует вероятность, что девушка может ничего не получить после смерти матери.

Муж Успенской Александр Плаксин сначала поддерживал дочь. Именно к нему в Соединённые Штаты она уехала после скандала с матерью. Однако и отношения с отцом у девушки тоже ухудшились.

Артистка и её дочь ругаются уже почти год. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина заявилась на шоу и рассказала, как её тиранила мать, доводя до психушки. После молодая женщина улетела в США, но и оттуда продолжала осыпать королеву шансона бранью.

Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская решила отказаться от участия во многих новогодних съёмках на телевидении. Она также добавила, что всё-таки снялась в новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» и ещё парочке программ.