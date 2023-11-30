Любовь Успенская раскрыла рецепт фирменного салата «Оливье по-успенски» Успенская: в моем салате «Оливье по-успенски» нет ни картошки, ни колбасы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская певица Любовь Успенская за кулисами музыкальной премии «Золотой граммофон» раскрыла рецепт фирменного салата «Оливье по-успенски», который сама готовит на Новый год. Она отметила, что в нем нет ни картошки, ни колбасы, ни соленых огурцов, передает корреспондент NEWS.ru.

Там свежий огурец, лук молодой, сельдерей, корень вместо картошки, горошек зеленый свежий и креветки или раковые шейки, — раскрыла секрет исполнительница.

Успенская добавила, что на Новый год готовит и оригинальный салат оливье, и свой салат, который делает не из-за фигуры, а ради вкуса. По ее словам, на праздничном столе у нее бывает «все, что должно быть».

Как правило, съедают мой [салат] весь, а тот остается, — похвалилась певица.

Ранее Любовь Успенская заявила, что однажды выступала пьяной. Она отметила, что это был новогодний корпоратив в Барвихе и он оказался для нее четвертым за день. Певица призналась, что тогда выпила очень много. Ее просто поставили на сцене, она включила «Успенскую» и отпела как никогда. В тот Новый год исполнительница позволила себе оторваться по полной, но подчеркнула, что вообще не пьет.