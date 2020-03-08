https://static.news.ru/photo/8765b1ca-60fe-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После жалоб Татьяны Плаксиной в эфире ток-шоу на деспотичное поведение матери, Любови Успенской, певица прекратила общаться с девушкой. Родственницы отписались друг от друга в соцсетях.

Успенская решила наказать дочь молчанием и призналась, что отношения между ними «никакие», а все контакты обрублены. Она надеется, что это поможет Татьяне одуматься, и уже видит результаты своего решения, пишет StarHit.

Если продолжу как ни в чём не бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать всё, что хочет. Первые плоды уже вижу, — призналась артистка.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Татьяна Плаксина ведёт переговоры с руководством одного из телеканалов о новом интервью о своей матери. По слухам, девушка попросила за него миллион рублей. Об этом заявил детективный агент Максим Заболотный, помогающий артистке уладить семейные вопросы.