Любовь Успенская оплатит дорогостоящую операцию дочери

https://static.news.ru/photo/b013b506-7d98-11eb-a5fc-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

В ближайшее время наследнице исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяне Плаксиной придётся лечь на операционный стол. Девушка вернулась в Россию из США, а лечение ей оплатит звёздная мама.

Плаксина сильно пострадала во время прогулки на велосипеде в Коста-Рике и серьёзно повредила челюсть. У Татьяны была и зависимость от наркотиков, но Успенская утверждает, что её дочь избавилась от неё. Причём справиться с проблемой у Плаксиной получилось самостоятельно и без помощи врачей. Королева шансона очень рада, что дочь победила болезнь, пишет «Собеседник».

Отношения между матерью и дочерью испортились в 2020 году. Тогда Плаксина заявила, что не может жить с Успенской в одном доме, и уехала к отцу в Америку, а до этого Татьяна пришла на шоу и рассказала, как её тиранила мать. В США дочь продолжила осыпать певицу претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.

Ранее Плаксина рассказала о причине разногласий с матерью. По её словам, в детстве она никогда не просила каких-либо материальных благ, а лишь хотела, чтобы мать проводила с ней время.

Сейчас Плаксина и Успенская помирились и в их отношениях царит мир. Несмотря на то что девушка не присутствовала на дне рождении звёздной родительницы, она поздравила маму и пишет ей в подарок картину. Успенская объяснила отсутствие наследницы на празднике тем, что после победы над наркотиками шумные компании Татьяне не пойдут на пользу, сообщал NEWS.ru.