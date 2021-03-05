Любовь Успенская оплатит дорогостоящую операцию дочери

В ближайшее время наследнице исполнительницы шансона Любови Успенской Татьяне Плаксиной придётся лечь на операционный стол. Девушка вернулась в Россию из США, а лечение ей оплатит звёздная мама.
Плаксина сильно пострадала во время прогулки на велосипеде в Коста-Рике и серьёзно повредила челюсть. У Татьяны была и зависимость от наркотиков, но Успенская утверждает, что её дочь избавилась от неё. Причём справиться с проблемой у Плаксиной получилось самостоятельно и без помощи врачей. Королева шансона очень рада, что дочь
Отношения между матерью и дочерью испортились в 2020 году. Тогда Плаксина заявила, что не может жить с Успенской в одном доме, и уехала к отцу в Америку, а до этого Татьяна пришла на шоу и рассказала, как её тиранила мать. В США дочь продолжила осыпать певицу претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.
Ранее Плаксина рассказала о причине разногласий с матерью. По её словам, в детстве она никогда не просила каких-либо материальных благ, а лишь хотела, чтобы мать проводила с ней время.
Сейчас Плаксина и Успенская помирились и в их отношениях царит мир. Несмотря на то что девушка не присутствовала на дне рождении звёздной родительницы, она поздравила маму и пишет ей в подарок картину. Успенская объяснила отсутствие наследницы на празднике тем, что после победы над наркотиками шумные компании Татьяне не пойдут на пользу, сообщал NEWS.ru.