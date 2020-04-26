Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассказала библейскую историю о Фоме неверующем

17:48, 26 апреля 2020
Любовь Толкалина Любовь Толкалина Фото: tolkalinaliuba/instagram.com

Актриса Любовь Толкалина опубликовала пост в социальной сети, в котором описала традиции отмечаемого 26 апреля христианского праздника Красная горка и рассказала о своём увлечении старинной профессией звонаря.

Для меня, наверное, один из самых загадочных праздников, где церковное перемешалось и срослось с народным накрепко. Говорят, что с этого времени начиналась посевная. Солнце начинало прогревать землю. Праздновали Ярилу Вешнего на холме, вершина которого первой избавилась от снега. Такая горка и называлась красной, — рассказала в Instagram знаменитость.

В продолжение поста актриса описала библейскую историю Фомы, который не поверил в воскресение Христа.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Любовь Толкалина показала своего нового возлюбленного. Толкалина опубликовала в Instagram фотографию, на которой она обнимает своего мужчину.

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