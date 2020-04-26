Любовь Толкалина рассказала библейскую историю о Фоме неверующем

Актриса Любовь Толкалина опубликовала пост в социальной сети, в котором описала традиции отмечаемого 26 апреля христианского праздника Красная горка и рассказала о своём увлечении старинной профессией звонаря.
Для меня, наверное, один из самых загадочных праздников, где церковное перемешалось и срослось с народным накрепко. Говорят, что с этого времени начиналась посевная. Солнце начинало прогревать землю. Праздновали Ярилу Вешнего на холме, вершина которого первой избавилась от снега. Такая горка и называлась красной, — рассказала в Instagram знаменитость.
В продолжение поста актриса описала библейскую историю Фомы, который не поверил в воскресение Христа.