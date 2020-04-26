Любовь Толкалина рассказала библейскую историю о Фоме неверующем

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Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.

Конечно, у неё есть вредные привычки, а разве это не заметно? Лицо потекло. О какой чести и о каком достоинстве идёт речь? — заявила Борисова изданию Teleprogramma.pro. По данным Савёловского...