Любовь Толкалина призналась подписчикам, что она замужем. Назойливый поклонник вынудил актрису сказать правду.
Толкалину спросили, почему такая эффектная девушка не замужем? «Неужели никто предложение не делал?», — поинтересовался один из фанатов актрисы.
В ответ Толкалина написала:
Такой странный вопрос... потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить.
Ответ набрал множество лайков. Этого признания поклонники актрисы ждали давно — с момента появления первых слухов о романе актрисы. на её странице в Instagram появились первые фото с новым избранником.
Для Толкалиной это первое замужество, несмотря на то, что она 20 лет прожила с Егором Кончаловским и родила ему дочь Марию. Пара так и не оформила отношения, а три года назад рассталась.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская актриса Любовь Толкалина показала своего нового возлюбленного. Толкалина опубликовала в
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