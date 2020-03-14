https://static.news.ru/photo/fe6db858-6720-11ea-8d09-fa163e074e61_660.jpg Любовь Толкалина и Егор Кончаловский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Любовь Толкалина призналась подписчикам, что она замужем. Назойливый поклонник вынудил актрису сказать правду.

Толкалину спросили, почему такая эффектная девушка не замужем? «Неужели никто предложение не делал?», — поинтересовался один из фанатов актрисы.

@tolkalinaliuba

В ответ Толкалина написала:

Такой странный вопрос... потому что я замужем, просто забыла всем об этом сообщить.

Ответ набрал множество лайков. Этого признания поклонники актрисы ждали давно — с момента появления первых слухов о романе актрисы. на её странице в Instagram появились первые фото с новым избранником.

Для Толкалиной это первое замужество, несмотря на то, что она 20 лет прожила с Егором Кончаловским и родила ему дочь Марию. Пара так и не оформила отношения, а три года назад рассталась.