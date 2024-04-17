«Любой выбор уважаем»: Безрукова высказалась о содержанках Безрукова: иногда женщины становятся содержанками в силу жизненных обстоятельств

Актриса театра и кино Ирина Безрукова на премьере фильма «Почему ты?» заявила, что уважает выбор женщин, которые решили стать содержанками в силу тяжелых жизненных обстоятельств, передает корреспондент NEWS.ru. По словам артистки, в мире есть много случаев, когда таким образом девушка приносила себя в жертву, например, чтобы спасти ребенка.

Это их выбор. На этой планете любой выбор уважаем. Одно дело, когда человек это делает, спасая жизнь своему ребенку или из отчаяния, другое дело, когда элементарно у человека нет каких-то внутренних нравственных опор. В мировой классике очень много таких моментов, когда женщина вставала на этот путь, чтобы спасти ребенка от голода, когда это принесение себя в жертву. Все остальное — это под большим вопросом, — сказала Безрукова.

Ранее сексолог Керим Костоев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что распознать содержанок мужчинам поможет эмоциональный интеллект. Обычно такие девушки пытаются всячески «привязать» к себе мужчину, а затем устраивают ему эмоциональные «качели», чтобы он не терял к ним интерес, добавил Костоев. По его словам, некоторые из них обладают четким планом и понимают, как заинтересовать собой мужчину.