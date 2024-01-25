«Люблю тебя!»: Лазарев не стал скрывать чувств к Кудрявцевой Лазарев публично признался Кудрявцевой в любви

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев публично признался в любви к ушедшей от мужа телеведущей Лере Кудрявцевой под видео в ее блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Так бывший молодой человек артистки отреагировал на ролик, в котором она предстает с наложенным на лицо смешным фильтром. Певец отметил, что Кудрявцева выглядит отлично.

Лерусь , ну наконец-то без фильтра. Ты же знаешь, что я тебя люблю, — написал Лазарев под видео.

Ранее стало известно, что Кудрявцева ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, после того как он в нетрезвом виде устроил потоп в их московской квартире. Авария случилась в то время, когда Кудрявцева с дочерью находились на отдыхе в Дубае. Мужчина выпивал и раньше, но это стало последней каплей в отношениях супругов.

До этого певица Анна Калашникова сообщила, что причиной проблем с алкоголем Макарова могло стать окончание спортивной карьеры, из-за чего мужчина могла пострадать его самооценка. По ее словам, это могло привести к разрыву звездной пары.

При этом Калашникова не исключила, что супруги расстались навсегда. Как считает певица, такой хрупкой женщине, как Кудрявцева, тяжело нести на себе бремя главы семьи, ее терпение имеет границы. По мнению Калашниковой, 52-летняя телеведущая легко найдет нового спутника жизни, так как у нее всегда было много поклонников, в том числе весьма состоятельных.