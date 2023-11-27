«Любишь до сих пор?»: Бузова впервые обратилась к Даве после расставания Бузова со сцены сообщила Манукяну, что ее невозможно забыть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и блогер Ольга Бузова во время выступления в «Известия Hall» в Москве со сцены заявила бывшему возлюбленному, блогеру Даве (Давиду Манукяну), что ее невозможно забыть, сообщает Telegram-канал «Светские хроники». Исполнительница прервала концерт и впервые после расставания в январе 2021 года лично обратилась к молодому человеку с вопросом, любит ли он ее до сих пор. Бузова предположила, что Дава пришел на концерты, потому что хочет пообщаться с ней «поближе».

Тот самый момент, когда твой бывший — «лайкер»... Давид, вот это да! В Китае не смог со мной поближе пообщаться, решил в Москве, да? Ты отлайкал все фотки? Что, любишь до сих пор? Да, меня невозможно забыть. И все мои бывшие это знают, — сообщила Бузова со сцены.

Ранее сообщалось, что на первый концерт Бузовой Манукян пришел в строгом костюме и белой рубашке. Во время исполнения Бузовой песен блогер подпевал, после чего подарил ей корзину с цветами. Исполнительница отметила, что у ее бывшего молодого человека хороший вкус.

После концерта Бузова призналась, что, находясь в отношениях с Давой, не обращала внимания на его зубы, размеры и кошелек. По ее словам, когда приходит любовь, то человек перестает обращать внимание на свои списки в голове, каким должен быть партнер. Также Бузова считает, что появление Манукяна на ее выступлении означает, что Дава скучает по ней. Мужчина в свою очередь отметил, что «лучше поздно, чем никогда».