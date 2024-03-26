Любимчика Шнурова выгнали из шоу «Новая Фабрика звезд» Певец Евтушенко выругался со сцены перед уходом из «Новой Фабрики звезд»

17-летний участник «Новой Фабрики звезд» Аркадий Евтушенко выбыл из числа конкурсантов во время четвертого выпуска шоу, пишет StarHit.ru. По данным издания, Евтушенко был одним из фаворитов музыкального конкурса, наставником которого стал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Перед уходом из проекта исполнитель назвал создателей проекта своей семьей и выругался матом со сцены.

Конечно, я не думал, что это так рано произойдет. Я хочу сказать спасибо вам, наставники. Для меня вы стали семьей. Я очень всем вам благодарен за то, что я побывал здесь, — сказал в прощальной речи Евтушенко.

В четвертом выпуске «Новой Фабрики» Евтушенко исполнил песню «Ты и я» вместе с Анастасией Ким. Молодому исполнителю не удалось задержаться на проекте. Его не выбрали ни члены жюри, ни остальные участники шоу.

Ранее сообщалось, что еще одна подопечная Шнурова, исполнительница Эстер Горбадей покинула шоу «Новая Фабрика звезд» по итогам третьего отчетного концерта, который был показан в эфире телеканала ТНТ 17 марта. Кандидатами на выбывание также стали Дарья Кочнева и Вадим Гладков. В состав жюри, помимо Шнурова, вошли Сергей Лазарев, Анна Хилькевич, Гарик Мартиросян, Егор Дружинин и Сергей Жуков.