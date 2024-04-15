«Любимая, с твоим днем!» Галкин опубликовал свежий снимок Пугачевой Галкин признался Пугачевой в любви в день ее 75-летия

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева

47-летний юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал свежий снимок своей жены певицы Аллы Пугачевой и поздравил ее с 75-летним юбилеем. На фото Пугачева сидит в кресле в белой футболке и джинсовом пиджаке, с распущенными волосами и в зеленой шляпе с козырьком.

Любимая, с твоим днем! — подписал снимок Галкин.





К поздравлениям юмориста присоединились украинская певица София Ротару, теннисист Евгений Кафельников, дизайнер Игорь Гуляев, певицы Алена Апина, Лайма Вайкуле, актеры Павел Деревянко и Максим Виторган.

Ранее сообщалось, что актер Станислав Садальский и поэт Илья Резник первыми поздравили Пугачеву с днем рождения. 15 апреля Примадонне исполнилось 75 лет. Садальский передал Пугачевой свой пламенный привет и подчеркнул, что над Виталием Бородиным (глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией), который предложил признать певицу иноагентом, «все смеются».

До этого стало известно, что Пугачева планирует организовать банкет на Кипре в честь своего 75-го дня рождения. На мероприятии будут присутствовать не менее 160 человек. Кого именно пригласили на вечеринку, пока неизвестно. Предположительно, среди гостей будет лидер группы «Цветы» Стас Намин и продюсер Александр Достман.



