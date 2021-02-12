Лысенков произвёл фурор в образе Доктора Зло на «Танцах со звёздами»

https://static.news.ru/photo/bb619722-6f22-11eb-9015-96000091f725_660.jpg Дмитрий Лысенков (слева) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звезда «Серебряных коньков» Дмитрий Лысенков привёл в восторг зал и жюри образм Доктора Зло на шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». Актёр мастерски изобразил героя Майка Майерса, полностью копируя мимику персонажа и даже покусывая мизинец.

Образ Доктора Зло из кинолент про Остина Пауэрса Лысенков скопировал до мельчайших подробностей, великолепную актёрскую игру отметили все члены жюри. Вместе с партнёршей Ольгой Николаевой в лакированном чёрном плаще они станцевали зажигательный фьюжн. Николаева изобразила роковую красотку, которая покорила Доктора Зло.

Кульминацией номера стала собака, выскочившая из красного ящика, где просидела весь танец. Шпиц Барбара с красным бантов на шее заставил зрителей ахнуть и захохотать от восторга.

Это был прекрасный номер! А собакой вы купили всех зрителей, — оценил выступление пары судья Егор Дружинин.

В итоге дуэт получил 38 баллов, что явилось настоящим прорывом по сравнению с предыдущим выступлением.

Ещё до показа номера Лысенков в профайле рассказал о своей любви к животным, без которой, считает актёр, невозможна любовь к человеку. Он показал. как гуляет с любимым псом Рио, который любит своего хозяина независимо от любого образа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Лысенков и Антон Шагин удивили жюри шоу «Танцы со звёздами» своим непрофессионализмом и глубоко разочаровали своими выступлениями. Лысенков перед выступлением вдруг заявил, что он «социофоб» и у него нет таланта к танцам.