Лысенков и Шагин разочаровали жюри «Танцев со звёздами» вялым выступлением

https://static.news.ru/photo/ab8fb682-6453-11eb-8678-96000091f725_660.jpg Фото: tvrussia/instagam.com

Дмитрий Лысенков и Антон Шагин удивили жюри шоу «Танцы со звёздами» своим непрофессионализмом и глубоко разочаровали своими выступлениями. Лысенков перед выступлением вдруг заявил, что он «социофоб» и у него нет таланта к танцам.

На танцполе выступление артиста оставляло желать лучшего. Его партнёрша трёхкратная чемпионка мира по бальным танцам Ольга Николаева, казалось, старалась за двоих. Зажигательный свободный джайв сопровождался живой музыкой. Для пущего эффекта были приглашены чернокожие музыканты, бившие в барабаны. Лысенков же по факту просто вышагивал за своей эффектной партнёршей.

Танцовщица в очередной раз показала свой восхитительный талант, поражая публику и азартом, и чёткими движениями, и прекрасной техникой. А Лысенкову досталось от жюри по полной.

Она крутилась вокруг тебя! — наперебой доказывали насупившемуся актёру его непрофессионализм Егор Дружинин и Николай Цискаридзе. В итоге пара заняла последнюю строчку рейтинга, «посоревновавшись» только с Манукяном и Дарьей Палей.

Раскритиковали звёздные судьи и актёров Антона Шагина и Евгения Морозова. Шагин и вовсе поразил Дружинина, заявив, что не учился танцам. Хореограф, прекрасно знающий, что в любом театральном вузе преподают танец, был крайне растерян таким заявлением. Актёры терялись на фоне умелых партнёрш, им не хватало техники и страсти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян вышел на танцпол с фиксатором на одной руке в шоу «Танцы со звёздами». Блогер, попавший на проект вместе с известными актёрами, якобы получил накануне выступления травму плеча.