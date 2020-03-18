https://static.news.ru/photo/1bc37698-6921-11ea-a2ab-fa163e074e61_660.jpg Лянка Грыу Фото: lyanka22/instagram.com

Российская актриса театра и кино Лянка Грыу долгое время считала своего отчима родным отцом. В студии программы «Судьба человека» в эфире телеканала «Россия 1» девушка рассказала, от кого узнала правду о своём настоящем папе.

Грыу отметила, что известие стало для неё неожиданным. Актриса вспомнила о конверте, который как-то раз ей оставила на проходной актриса и режиссёр Маргарита Терехова. В нём был снимок, на котором Терехова позировала вместе с Георгием Грыу.

Сзади фото была подпись: «Надеюсь, что тебе это поможет. Папа очень хороший человек. Люби его. Удачи тебе, Ляночка.», — рассказала Грыу.

Актриса отметила, что прекрасно понимает, почему Терехова так поступила и взяла на себя ответственность за этот шаг. По словам Лянки, Маргарита знала, «что ситуация непростая» и хотела как-то показать свою точку зрения на человека, которого знала.

Она как женщина и мама понимала, что я могла бы испытывать в тот момент. Это была надежда и поддержка с её стороны. Это был, конечно, шок. Мне казалось, что весь мир остановился около меня. Я не пошла на репетицию, — вспомнила Лянка.

По её словам, в тот день у неё случился «самый первый и близкий контакт с отцом». Однако девушка на тот момент уже знала, что её воспитывал отчим. Дело в том, что в 14 лет Лянка нашла у мамы свадебное фото с Георгием и задала «резонный вопрос».

После того, как Грыу узнала правду, она пыталась разыскать отца. Но в тот момент не было ни соцсетей, ни каких-либо контактов, которые помогли бы найти Георгия, и Лянка оставила эту мысль.

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