Ляйсан Утяшева ответила на слухи о третьей беременности

https://static.news.ru/photo/33e48368-54ec-11eb-bba0-fa163e074e61_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: liasanutiasheva/instagram.com

Бывшая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева вместе с мужем, юмористом Павлом Волей, и детьми, Софией и Робертом, сейчас отдыхает на Мальдивах. Звёздная пара постоянно фотографируется. После некоторых снимков подписчики заподозрили её в третьей беременности. По мнению поклонников, живот на свежих кадрах слегка округлился.

Ржу, — написала знаменитость в сторис своей официальной страницы в социальной сети Instagram.

liasanutiasheva/instagram.com

Кроме того, Утяшеву рассмешила публикация в Интернете. Автор текста намекает на интересное положение спортсменки, а также обратил внимание на временный перерыв в съёмках её шоу. Однако многие фанаты вновь восхитились фигурой звезды. Большинство комментаторов отметили, что Ляйсан во всех образах и купальниках хороша.

Как ранее передавал NEWS.ru, Ляйсан Утяшева предложила запустить предновогодний челлендж вслед за Викторией Бекхэм. В своём Instagram она выложила видео, на котором демонстрирует растяжку — закидывает ногу с мишурой себе за голову, а потом поднимает и другую. Таким образом, получилась своеобразная ёлка. На кадрах гимнастка предстала в красной клетчатой пижаме и с полотенцем на голове.