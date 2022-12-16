Ляйсан Утяшева рассказала о новогодних традициях своей семьи Телеведущая Утяшева призналась, что не ест поздно вечером даже в Новый год

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ляйсан Утяшева

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала СМИ, что в ее семье новогодней традицией является приготовление праздничного стола вместе с детьми. Помимо того, она сообщила, что даже в Новый год не нарушает правила не есть после 10 часов вечера. Она добавила, что в ее семье принято готовить к этому празднику манты по старинному семейному рецепту, который передается из поколения в поколение.

Новый год — семейный праздник, поэтому мы встречаем его дома. Праздничным столом непременно занимаемся вместе с супругом и детьми. В такие минуты возникает какое-то чудесное ощущение: будто мне снова 10 лет, и я готовлю угощение наравне со старшими. Это сказочное, ни с чем не сравнимое чувство, — рассказала Утяшева.

Телеведущая отметила, что новогодний стол в ее семье украшают и другие национальные башкирские блюда, такие как плов, чак-чак и домашние пироги. Она также добавила, что ее супруг Павел Воля всегда делает ей сюрпризы на Новый год.

Утяшева ранее рассказала, что ее слабостью, несмотря на общую строгость к себе и постоянное соблюдение диеты, является сладкое. Она уточнила, что иногда позволяет себе такие десерты, как «Наполеон» и «Тирамису». Утяшева уточнила, что при общем осознанном подходе к здоровью это не вредит ее фигуре.