Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для инфицированных коронавирусом в Коммунарке.
Вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови. В данное время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остаётся в реанимации,
Концертный директор певца Олег Дмитриев
Как писал NEWS.ru, врачи диагностировали у Льва Лещенко двустороннее воспаление лёгких. Об этом сообщил его друг Владимир Винокур.
Ранее стало известно, что артист самостоятельно приехал в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус и взяли анализы. Результаты исследования будут известны через три дня. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга Ирина.
Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
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