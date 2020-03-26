https://static.news.ru/photo/45294800-6ecb-11ea-b402-fa163e074e61_660.jpg Лев Лещенко Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для инфицированных коронавирусом в Коммунарке.

Вечером 24 марта артист начал задыхаться, у него снизился уровень кислорода в крови. В данное время состояние Лещенко стабилизировалось, однако он остаётся в реанимации, передаёт Lenta.ru.

Концертный директор певца Олег Дмитриев сообщил ТАСС, что Лещенко оказался в реанимации из-за того, что это наиболее подходящее место для проведения плановой процедуры.

Как писал NEWS.ru, врачи диагностировали у Льва Лещенко двустороннее воспаление лёгких. Об этом сообщил его друг Владимир Винокур.

Ранее стало известно, что артист самостоятельно приехал в больницу в Коммунарку. Его положили с подозрением на коронавирус и взяли анализы. Результаты исследования будут известны через три дня. Вместе с ним была госпитализирована и его супруга Ирина.

Певец мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Накануне Лещенко был на гастролях в Штатах и Канаде, у него был прямой билет до Москвы, но погодные условия не позволили самолёту прибыть в российскую столицу. Лайнер приземлился во французском Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.