«Лучшее решение»: дочь Заворотнюк похвасталась изменениями во внешности Анна Заворотнюк рассказала, что исправила прикус с помощью элайнеров

Фото: Социальные сети

Анна Заворотнюк

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о своем опыте ношения элайнеров, которые выравнивают зубы и исправляют прикус. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) девушка отметила, что уже видит положительные результаты, несмотря на то, что лечение еще не закончено.

Зубы уже идеально ровные, видите? Прикус очень поменялся, то есть мне расширили переднюю часть. У меня очень узкая челюсть была. В общем, у меня идеальная улыбка. Когда я снимаю капы, ощущение, что у меня виниры. Поставить капы, наверное, было лучшим решением в моей жизни, — рассказала актриса.

Заворотнюк поделилась, что проблемы с прикусом начались из-за зубов мудрости. Она добавила, что носит элайнеры около 10 месяцев и ни разу не пожалела об этом. Девушка пообещала показать окончательный результат в начале лета.

В декабре 2023 года дочь Заворотнюк в соцсети сообщила, что ее тяжелобольная мама находится в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим. Анна подчеркнула, что у нее болит в груди во время обсуждения состояния матери.

Анастасия Заворотнюк уже пять лет борется с агрессивной формой рака. Она перенесла несколько курсов химиотерапии и лечилась в стационаре. Глиобластому у Заворотнюк диагностировали в 2019 году.