«Лучшее начало 2021 года»: Успенская помирилась с дочерью

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Любовь Успенская поделилась с подписчиками радостной новостью — она помирилась со своей дочерью Татьяной, живущей сейчас в США. Это произошло в новогоднюю ночь.

Как рассказала певица на своей странице в Instagram, под бой курантов она загадала, чтобы поскорее услышать голос своей дочери, и вскоре зазвонил телефон.

Я верю, что, если очень искренне загадать желание — оно обязательно сбудется. Под бой курантов я загадывала поскорее услышать голос моей доченьки. И когда вскоре зазвонил телефон, а на экране высветилось её имя, я была счастлива. Это было лучшее начало моего 2021 года, — написала Успенская.

Артистка добавила, что её дочь, 31-летняя Татьяна Плаксина, «светлая, прекрасная девочка», которая найдёт свой путь.

Успенская поздравила всех с Новым годом и пожелала благополучия и гармонии в семье.

Я желаю вам найти любовь, воссоединиться с близкими, если вы далеко. Я верю в то, что любовь и добро всегда побеждают. И никто не способен преградить нам наш светлый путь, — отметила певица.

Ранее NEWS.ru писал, что Любовь Успенская на своей официальной странице в социальной сети опубликовала пост, в котором поздравила свою дочь Татьяну Плаксину с 31-м днём рождения.

Такое поздравление от королевы отечественного шансона для многих поклонников стало неожиданностью. Дело в том, что Успенская и Плаксина уже год конфликтуют друг с другом. Всё началось с того, что Татьяна Плаксина пришла на шоу и рассказала, как её тиранила мать. После молодая женщина улетела в США к отцу, продолжая осыпать королеву шансона претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.