Певица Слава (Анастасия Сланевская) во время седьмой музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS сообщила, что несколько месяцев не занималась сексом, из-за чего стала выглядеть лучше, пишет Telegram-канал «НЕОПРА, блин!». Рассказывая об этом, исполнительница улыбнулась и призналась, что ей «очень хочется».
Я не занималась сексом [несколько месяцев]. Видимо, если сексом не занимаешься, лучше выглядишь, не знаю. Хотя очень хочется, очень хочется, очень, — сообщила Слава.
Ранее в рамках премии певец Дима Билан заявил, что очень близко дружит с актрисой Олесей Судзиловской. Так исполнитель ответил на слухи об их любовных отношениях. Исполнитель добавил, что давно дружит и с самой артисткой, и с ее семьей. Он также ответил на вопрос, кто для него идеальная женщина, сообщив, что считает идеальной «идеальную».
Также с журналистами пообщалась певица Валерия. В непростое, турбулентное время каждому необходимо сосредоточиться на себе, на своих делах и заботах, поделилась она мнением. По ее словам, таким образом сложные времена пережить намного легче.
Хочется, чтобы в соцсетях перестали сеять ненависть на ровном месте, призналась она. Певица посоветовала зрителям делать добро другим людям, а также выразила желание запретить негатив в Сети на законодательном уровне,