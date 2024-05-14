«Лучше выглядишь»: певица Слава рассказала об отказе от секса Певица Слава призналась, что несколько месяцев не занималась сексом

Певица Слава (Анастасия Сланевская) во время седьмой музыкальной премии ЖАРА MUSIC AWARDS сообщила, что несколько месяцев не занималась сексом, из-за чего стала выглядеть лучше, пишет Telegram-канал «НЕОПРА, блин!». Рассказывая об этом, исполнительница улыбнулась и призналась, что ей «очень хочется».

Я не занималась сексом [несколько месяцев]. Видимо, если сексом не занимаешься, лучше выглядишь, не знаю. Хотя очень хочется, очень хочется, очень, — сообщила Слава.

Ранее в рамках премии певец Дима Билан заявил, что очень близко дружит с актрисой Олесей Судзиловской. Так исполнитель ответил на слухи об их любовных отношениях. Исполнитель добавил, что давно дружит и с самой артисткой, и с ее семьей. Он также ответил на вопрос, кто для него идеальная женщина, сообщив, что считает идеальной «идеальную».

Также с журналистами пообщалась певица Валерия. В непростое, турбулентное время каждому необходимо сосредоточиться на себе, на своих делах и заботах, поделилась она мнением. По ее словам, таким образом сложные времена пережить намного легче.

Хочется, чтобы в соцсетях перестали сеять ненависть на ровном месте, призналась она. Певица посоветовала зрителям делать добро другим людям, а также выразила желание запретить негатив в Сети на законодательном уровне,