«Лучше петь»: как живет «отмененная» после «голой» вечеринки Лолита

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

«Отмененная» после «голой» вечеринки певица Лолита устала от огорода и пообещала выпустить новые песни. Позволят ли ей исполнить новые треки на большой сцене, как живет артистка после скандального мероприятия?

Чем занимается Лолита после «отмены»

В своих социальных сетях артистка анонсировала выход новых композиций после бойкота на телевидении. Лолита призналась, что два дня провела «вниз головой с кустами» на огороде и ей это надоело.

«Лучше песни петь! Скоро покажу вам трек, который был записан еще до Нового года. Купила сумасшедший второй. Поэтому я пресытилась кустами, огородами, всем чем угодно, выдохнула. Сейчас вылечу глаз, нормализую давление — и клип снимать, видосики пилить и треки вам показывать», — сказала Милявская в записанном ею видеоролике.

Лолита отметила, что уже на связи с хорошей командой по съемкам клипа. Второй трек, уточнила артистка, находится в работе. После отпуска певица намерена вернуться в студию. Лолита также заявила, что научилась жить по самочувствию, и призвала не делать из работы и личной жизни культа.

Некоторые поклонники испугались за здоровье артистки. Фанаты посоветовали ей беречь себя и внимательно относиться к здоровью, а также принимать необходимые препараты для поддержания работы сердца.

«Лола, нужно ежедневно принимать препараты от гипертонии, чтобы не было так, берегите себя», — призвала пользовательница.

«Лолита, умоляем! Берегите себя, ведь вы нам очень нужны, с вами жизнь наполняется счастьем», — добавила Алечка.

Кто требовал возвращения артистки

14 февраля поклонники певицы создали петицию на change.org с требованием разрешить Лолите проводить концерты в России. Авторы инициативы считают, что «отмена» исполнительницы «ущемляет ее свободу выражения через музыку».

«Важно отметить, что Лолита Милявская имеет большую аудиторию в России, составляющую более 1 млн человек (источник — данные социальных сетей). Призываем власти разрешить Лолите Милявской проводить концерты на территории РФ. Пожалуйста, подпишите этот запрос», — отмечается в петиции.

Актер Иван Охлобыстин в интервью Вячеславу Манучарову пожалел Лолиту. Он считает, что артистке стоит смириться с ее нынешним положением, поскольку проблема в будущем должна устраниться.

«Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов, ей как-то надо жить. Но с этим надо смириться. Рано или поздно проблема устранится, если она (Лолита. — NEWS.ru) искренний человек. А она искренний человек. Требуется время, а сейчас это быстро решить нельзя», — считает Охлобыстин.

Он добавил, что скорого решения вопроса ждать не стоит, несмотря на решения Лолиты «дать, построить, пожертвовать». По мнению Охлобыстина, это произошло вынужденно.

Продюсер Павел Рудченко допустил, что Лолита распрощается с карьерой, если пойдет на принцип. Он добавил, что звезда не видит ничего зазорного в своем участии в «голой» вечеринке. По словам самой певицы, ей не за что извиняться. В то же время он выразил надежду, что исполнительница пойдет навстречу своему зрителю.

«Она не признает ничего зазорного в своем поведении. В своих выступлениях она просто сказала, что она такая, примите ее такой. Извиняться ей не за что, как это сделали другие, признав, поняв и поменяв свою точку зрения. На мой взгляд, здесь будет тяжелая история. Мне кажется, она может пойти на принцип. Я имею в виду, что Лолита может даже быть готова к тому, чтобы распрощаться со своей карьерой или приостановить ее до определенного времени», — предположил продюсер.

Что певица говорила о своем положении

В середине марта Милявская уже появилась на телевидении. 14 марта на пресс-завтраке МУЗ-ТВ стало известно, что Лолита станет одной из ведущих музыкальной премии канала. Церемония состоится 14 июня. На пресс-завтраке Лолита пошутила, что уже нашла альтернативный источник заработка.

«Мои творческие амбиции все равно зависят от вашего уровня принятия в том числе и меня. Я нахожусь в созерцательном состоянии. Еще раз говорю: мне так понравилось стричь кусты, думаю, что я открою еще одно ИП и буду ходить по своим коллегам и чистить их участки», — заявила исполнительница.

Сама артистка признавалась, что столкнулась с трудностями после «отмены». По словам певицы, в последнее время она работает за еду.

«Последнее время я работаю за еду и польщена честью, что здесь меня угощают. Я привыкла стричь кусты, не знаю, как получится подстричь микрофон в очередной раз. Я буду заниматься сценречью», — заявила Милявская.

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