https://static.news.ru/photo/370ce3a4-652e-11ea-bc74-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: iamgeegun/instagram.com

Рэпер Джиган, который попал в клинику для наркозависимых в США, впервые рассказал о своём состоянии. На своей странице в Instagram он опубликовал неоднозначное видео в стиле фильма «Бой с тенью» и заверил подписчиков, что теперь он в полном порядке.

Мне уже лучше, иду на поправку! Отвечаю за поправку! — написал рэп-исполнитель.

На видео певец в шортах и чёрном худи демонстрирует боксёрские удары. Рэпер считает, что он в отличной физической форме, однако у подписчиков на этот счёт имеется своё мнение.

Кунг-фу панда. Джиганчик, лучше не стало. Задержись ещё на недельку, — написал один из пользователей.

Другие комментаторы заметили, что состояние музыканта напоминает агонию, будто он пытается утешить себя любыми способами. Среди них нашлись и те, кто предположил ,что вся эта ситуация с наркотиками и проблемами в семье не более, чем грамотный сценарий.

Недавно музыканта видели в клубе Майами. Многодетный отец отдыхал в компании девушек. После этого случая он якобы съехал из их общего с женой дома.

Ранее рэп-исполнитель своеобразно отреагировал на новую публикацию Оксаны Самойловой. В ответ на жалостливый пост супруги он опубликовал фото с новорождённым сыном Давидом. Фото появилось в сторис его Instagram. Пользователи решили, что снимок архивный, ведь на нём рэпер предстал в привычном виде, с бородой и бровями, писал NEWS.ru.