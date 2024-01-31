Лоза заявил, что космонавты скрывают правду о форме Земли Лоза: космонавты не могут раскрыть правду о реальной форме Земли

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза заявил, что космонавты скрывают правду о реальной форме Земли. В разговоре с KP.RU он подчеркнул, что космонавты — военные люди, поэтому они говорят то, что предписано уставом. Сам музыкант придерживается мнения, что Земля плоская. Свою позицию он объяснил тем, что люди «не видят шар», когда смотрят вокруг.

Все космонавты — люди военные, они под присягой и будут рассказывать то, что предписано уставом. В военном деле нет понятия «ложь». В военном деле есть понятие «дезориентация противника». <...> Ну вы сами посмотрите вокруг. Вы видите плоскую землю. Вы же не видите шар. Почему в таком случае, если мы видим одно, то думаем совершенно другое? — высказался Лоза.

Музыкант также уточнил, что нет ни одного макета реки, который был бы реализован на шарообразной поверхности. Кроме того, когда самолет летит, он не «подруливает», чтобы двигаться «параллельно круглой Земле», заявил Лоза. Он добавил, что никто не смог ему доказать реальность существования закона всемирного тяготения.

Все корабли плавают по картам плоской Земли. Ни один корабль не идет, ориентируясь по глобусу. <...> Я привожу доказательства. А мне в ответ: «Иди выпей таблетки», — заключил Лоза.

Лоза ранее вошел в число финалистов антипремии по лженауке «Почетный академик ВРАЛ — 2023». Исполнитель удостоился этого звания за распространение теорий о плоской Земле, всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок.