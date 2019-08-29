https://static.news.ru/photo/63e27b0a-ca60-11e9-b163-fa163e074e61_660.jpg

Певец Юрий Лоза заявил, что музыкант Филипп Киркоров мог начать ругаться на конкурсе «Новая волна» из-за невыполненных обещаний организаторов.

По его словам, всегда хочется, чтобы все выполняли свои обещания, передаёт НСН .

Представляете, например, вам целый год кто-то обещает деньги, вы приехали, а вам их не отдали. Вы что, будете радоваться? — подчеркнул он.

Лоза предложил всем поставить себя на место выступающего.

Ранее News.ru писал о скандале, который устроил на сцене конкурса король поп-сцены Филипп Киркоров. 52-летний исполнитель нецензурно высказался в адрес организаторов, которые сорвали репетицию его номера.