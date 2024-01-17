Лоза стал финалистом антипремии за лженаучные высказывания Певец Лоза вошел в число финалистов антипремии за высказывания о плоской Земле

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Певец Юрий Лоза вошел в число финалистов антипремии по лженауке «Почетный академик ВРАЛ — 2023», рассказал в беседе с «Газетой.Ru» основатель премии Александр Соколов. По его словам, исполнитель удостоился этой чести за распространение теорий о плоской Земле, всемирном потопе 1700-х, лунном заговоре и вреде прививок.

Как рассказал Соколов, претендентами на главный приз также являются автор учебника по общей биологии на православной основе Сергей Вертьянов и доктор химических наук Анатолий Клесов, противопоставляющий ариев-праславян эрбинам-захватчикам.

Если Лоза просто певец, который вдруг ударился в конспирологию, то Клесов — реальный доктор химических наук, который, к сожалению, занялся продвижением своих лженаучных идей в области генетики. Вертьянов в свое время вызвал шумиху из-за учебника биологии на православной основе, — объяснил учредитель премии.

Он добавил, что отдельно организаторы премии учредили номинацию «АПЧХИ» за заявления в области лжемедицины, которая является наиболее популярным и вредным направлением лженауки. Финал премии состоится 17 февраля. Победителю в номинации «ВРАЛ» будет вручена статуэтка Грустного Рептилоида, а в номинации «АПЧХИ» — Золотая кофейная клизма.

Ранее Юрий Лоза заявил, что российские зрители утратили интерес к новогодним телешоу, поскольку эти передачи не блещут разнообразием — каждый год выступают одни и те же артисты. Певец отметил, что отечественное телевидение не ориентировано на зрителя.