Лоза: в России нет счастливых семей

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза в своём Telegram-канале заявил, что в России нет счастливых семей. К такому выводу исполнитель пришёл после посещения банкета, где «зрелые люди» пели в караоке. По мнению артиста, выбор песен соответствовал внутреннему состоянию исполняющих. Он добавил, что большинство россиян жестоко страдают.

Отталкиваясь от содержания песен, сделал неутешительный вывод, что в России нет счастливых семей. Все либо брошены, либо обмануты, либо живут не с теми и не там, а потому жестоко страдают, — написал Лоза.

Некоторые подписчики не согласились с кумиром и отметили, что для более точной оценки следует посетить подобные заведения по всей стране.

Ранее стало известно, что большинство россиян (81%) считает, что политика «отмены», применяемая Западом в отношении русской культуры на фоне спецоперации на Украине, не повлияет на её развитие, а 22% опрошенных уверены в том, что русская культура даже приобретёт. Согласно данным опроса ВЦИОМ, каждый второй россиянин обеспокоен данной проблемой, и около трети допускает, что это навредит русской культуре.