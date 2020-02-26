https://static.news.ru/photo/2c648cfa-5894-11ea-9f83-fa163e074e61_660.jpg Александр Петров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Композитор Юрий Лоза обратил внимание на популярность актёра Александра Петрова. Описывая ситуацию в отечественном кино, он иронично заметил, что Петров заранее утверждён на все главные роли в российских картинах.

По его словам, толпы страждущих предпринимают нечеловеческие усилия, чтобы попасть в кино, однако их попытки обречены на неудачу.

Наивные, они все еще верят в чудо, которого не бывает. Я где-то видел анонс помпезных кинопроектов, которые будут сняты в ближайшее время — это «Отелло», «Геракл», «Гулливер», «Илья Муромец» и «Лев Яшин», — и на все эти главные роли уже утверждён Александр Петров, — написал Лоза на своей странице в Facebook.

С ним согласились многие пользователи. По их словам, продюсеры часто зацикливаются на одной звезде, не замечая новые таланты. Так в своё время было с Сергеем Безруковым.

Петров снимался в фильмах «Ёлки-3», «Притяжение», «Лёд», «Т-34», «Вторжение», «Текст».

Ранее, как писал NEWS.ru, Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст». По словам артиста, фильм он буквально «заставил себя досмотреть».