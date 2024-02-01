Лоза рассказал, заметят ли Филиппа Киркорова в метро Лоза: пассажиры метро не заметят в вагоне даже Филиппа Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажиры метро в Москве заняты своими мобильными телефонами, и появление в вагоне любой звезды, включая Филиппа Киркорова, пройдет незамеченным, заявил NEWS.ru музыкант и композитор Юрий Лоза. Он пояснил, что стал пенсионером в 60 лет и с тех пор бесплатно ездит на троллейбусе и метро.

Недавно собрался ехать на общественном транспорте, и жена предупредила: «Тебя же могут узнать». А я ответил: «Ты, видимо, давно в метро не бывала. Там все сидят, уткнувшись в мобильные телефоны. И даже Киркоров в перьях там ни у кого не вызовет никакой реакции — его просто не заметят», — заявил Лоза.

Ранее исполнитель рассказал, что еще 29 лет назад бросил курить, а для нормализации баланса в весе начал соблюдать посты. Артист также сказал, что редко употребляет алкоголь, а интимные отношения вне семьи не приводят ни к чему хорошему. По его словам, главным в его жизни остаются работа и работоспособность.

До этого Лоза также заявил, что Киркорова «развенчали» после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Композитор назвал «показухой» то, что делает народный артист РФ. По его мнению, от Киркорова нельзя услышать «ни одного искреннего слова». Лоза предположил, что ни один человек не сочувствует исполнителю в связи с его «отменой».