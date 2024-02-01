Лоза рассказал, почему Арбенина с ним не разговаривает Лоза поссорился с Арбениной из-за критики творчества певицы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза рассказал, что поссорился с певицей и автором текстов Дианой Арбениной после того, как раскритиковал ее творчество. В разговоре с «Вечерней Москвой» он пояснил, что использовал сочиненное ею стихотворение в учебнике по созданию песенных текстов. Изначально певица согласилась, чтобы Лоза взял ее произведение, но, когда книга вышла, она осталась недовольна тем, как музыкант оценил ее творчество.

Я ей потом прислал книгу, и с тех пор она со мной не разговаривает, поскольку я не так оценил ее творчество, как ей бы того хотелось. Но если вы опубликовали свое произведение, разве не стоит предположить, что у кого-то может возникнуть желание критиковать его? — отметил музыкант.

Лоза уточнил, что использовал стихотворение Арбениной в качестве наглядного примера для книги «Научу писать хиты». Музыкант подчеркнул, что для создания песенных текстов особый талант не нужен.

Не верите — послушайте «Песню года». Это такая ржака, что слов нет. Для создания таких текстов не нужен талант, даже не нужно быть поэтом. Это ремесло, которому можно научиться, — пояснил Лоза.

Лоза ранее заявил, что после участия певца Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой «короля эстрады развенчали». Музыкант также отметил, что не завидует певцу и считает его одиноким человеком.