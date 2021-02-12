«Плевать с высокой вышки»: Лоза рассказал, как надо петь на Евровидении

https://static.news.ru/photo/2bff8802-6ee4-11eb-b249-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: lozayury/instagram.com

Россия не сможет победить на международном конкурсе песни «Евровидение». Однако у участников от нашей страны есть хорошая возможность использовать эту площадку для продвижения русской культуры, считает музыкант и общественный критик Юрий Лоза.

В том числе и для этого, подчеркнул он, России необходимо участвовать в Евровидении, несмотря на ухудшение отношений с Европой. Но песни должны быть исключительно на русском языке. Это позволит заручиться уважением других стран.

Мы используем площадку Евровидения неправильно. Мы отправляем туда кого-то побеждать, а надо использовать площадку, как её используют французы или итальянцы, чтобы популяризировать свою культуру. <...> Если мы хотим, чтобы нас куда-то приглашали, мы должны быть оригинальны и самобытны, петь на своём языке, плевать на всех с высокой вышки. Победить не дадут, а нам и не надо, зато мы покажем себя, — сказал Лоза в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Россия должна вести себя как «большая великая держава со своей культурой, историей, языком и традициями, своей песенной культурой», высказал уверенность певец.

Он также посоветовал российским артистам на Евровидении использовать декорации, реквизит и костюмы исключительно отечественного производства.

В 2021 году Евровидение пройдёт в Нидерландах с 18 по 22 мая. Участник от России пока не определён. В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы исключили проведение мероприятия в классическом формате. Оно пройдёт с ограничениями, а некоторые артисты смогут выступить онлайн, писал NEWS.ru.

В 2020 году конкурс был отменён.