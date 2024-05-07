Лоза раскрыл, почему певцы используют фонограмму Лоза: в России принято использовать фонограмму легко и непринужденно

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

В фонограмме нет ничего плохого, в России принято использовать ее легко и непринужденно, заявил певец Юрий Лоза в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, даже Мадонна на своих выступлениях давно исполняет некоторые песни под фонограмму.

Возможно, из-за возраста уже не справляются связки, ведь нужно петь несколько часов. Однако в фонограмме нет ничего плохого. В России это принято делать легко и непринужденно. Например, на одной из программ у Ольги Бузовой отобрали микрофон, а голос продолжал звучать. Над этим лишь посмеялись. И она продолжает работать и давать концерты, — объяснил певец.

Музыкант отметил, что Иосиф Кобзон хотел ввести закон, запрещающий петь под фонограмму, однако никто не может заставить людей пропускать концерты исполнителей, даже если они поют не вживую. Кроме того, часто артисты используют фонограмму на съемках, когда этого требуют организаторы.

Например, все поют под «фанеру» на съемках «Песни года». Так устроена программа, чтобы не было задержек и накладок, никто не засвистел и не затрещал во время выступления, — добавил Лоза.

Ранее певец Юрий Лоза усомнился в возможностях компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX отправить обычных людей в космос. Артист подчеркнул, что сам бы «не хотел такого путешествия». По словам Лозы, полет в космос требует определенной подготовки.