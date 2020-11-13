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Шоу-бизнес

Лоза прокомментировал идею Меладзе о бойкотировании «голубых огоньков»

15:52, 14 ноября 2020 909
Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор Юрий Лоза в разговоре с журналистами оценил идею певца Валерия Меладзе о бойкоте новогодних концертов. По его словам, подобную инициативу едва ли удастся реализовать. Дело в том, что на место музыкантов, бойкотировавших телевизионные съёмки, придут те, кого обычно на такие мероприятия не зовут. Таким образом, «голубые огоньки» всё равно состоятся.

До этого Меладзе в своём Instagram заявил, что если артистам из-за пандемии коронавируса не разрешают выступать на концертах, то они в ответ должны бойкотировать и съёмки новогодних музыкальных мероприятий. Как сказал певец, без участия в «огоньках» пропадает само ощущение праздника. Поэтому, если музыкантам запрещают работать после введения ограничительных мер, им самим стоит отказаться от выступлений на новогодних концертах.

Лоза, в свою очередь, заметил, что в подобных эфирах принимает участие около 10% артистов. Причём каждый раз — это одни и те же люди.

А 90% артистов туда не приглашают, они сидят дома. Так вот, они с удовольствием заполнят эту нишу. Никто, думаю, не откажется, если им позвонят, — цитирует автора «Плота» РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, лишить зрителей ещё и новогодних программ, когда в праздники и так отменены все развлекательные мероприятия, мы, конечно не можем. Да и артисты не откажутся от съёмок, так как соскучились по работе, поэтому идея бойкота таких шоу нереальна. Об этом рассказал певец Валерий Меладзе. Он решил поменять своё мнение насчёт концертов.

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