Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов Музыкант Юрий Лоза призвал не упоминать об уехавших из России артистах

Фото: Юрий Лоза/facebook.com

Юрий Лоза

Музыканьт Юрий Лоза призвал не делать пиар артистам, покинувшим Россиию. По его словам, в вопросах продвижения следует отдать предпочтение тем, кто «реально работает на страну». Слова Лозы приводит РИА Новости.

Девяносто девять процентов моих коллег считают, что они никому ничего не должны, что должны только им. Я с ними общаюсь постоянно. Это как-то общее мнение... Мы должны ограничить наши СМИ в популяризации этих высказываний деятелей культуры, — сказал автор-исполнитель.

Он отметил, что после отъезда из России Аллы Пугачевой получил большое количество звонков с просьбой прокомментировать происходящее. По мнению Лозы, если СМИ не станут пиарить артистку, «в принципе и темы для разговора не будет».

Давайте будем все-таки пиарить тех людей, которые реально работают на страну, которые реально помогают стране осуществлять какие-то большие задачи, — подчеркнул музыкант.

Он также заявил, что поддерживает СВО на Украине и ведет в своих соцсетях «определенную пропаганду», однако признался, что не в состоянии обяъснить своим коллегам «необходимость» происходящего.

Ранее Лоза заявил, что поклонникам следует обратиться в соответствующие органы и потребовать удовлетворить желание Аллы Пугачевой быть признанной иностранным агентом. По словам музыканта, такое решение только порадует Примадонну.

18 сентября Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала в своих соцсетях, что солидарна с мужем, шоуменом Максимом Галкиным. Певица назвала супруга «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».