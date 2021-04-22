Лоза признался в сильной неприязни к Бари Алибасову

https://static.news.ru/photo/46757b62-a353-11eb-940c-96000091f725_660.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Певец Юрий Лоза в эфире YouTube-передачи «В гостях у Гордона» откровенно рассказал о своём неприязненном отношении к Бари Алибасову. По его словам, многие исполнители были рады закончить с продюсером своё сотрудничество. И Лоза не был исключением.

Лоза вспомнил историю, которая произошла в 1977 году. Тогда молодой певец, выступавший в ансамбле «Интеграл», которым руководил Алибасов, показал ему свою песню «Плот». Продюсер раскритиковал её. Благодаря отказу композиция осталась у Лозы и принесла ему всенародную любовь.

Мне повезло, что Алибасов тупой в музыке и ничего в ней не понимает. Если бы понимал, то песню «Плот», которая была ему предложена в 1982 году, не отверг, — отметил музыкант.

Он рассказал, что все артисты, которые состояли в ансамбле «Интеграл», считали Бари Алибасова настоящим «упырём» и были рады закончить сотрудничество с ним.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза намерен подать в суд на певицу Алину Виардо и Первый канал за кавер его песни «Плот». Он утверждает, что не давал разрешения на её исполнение. Музыкальные редакторы шоу «Голос» включили песню в программу, не спросив разрешения у Лозы. При этом Виардо заявила, что её попросили исполнить именно эту композицию, но по слухам, она решила это сделать сама, при этом обещав утрясти все юридические вопросы с правообладателем.