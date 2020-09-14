Лоза ответил Водонаевой на слова о «мужчинах — бездомных собаках»

https://static.news.ru/photo/ffa316dc-f6b8-11ea-a73d-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание телеведущей и журналистки Алёны Водонаевой, назвавшей мужчин без собственного жилья «собаками бездомными». По его словам, россиянам не стоит обращать внимание и прислушиваться к советам женщины из «Дома-2».

Я вообще не знаю, кто это и что это! Зачем слушать всякого человека, который что-то лепит и называет себя кем-то, — приводит его слова ФАН.

Лоза обратил внимание, что знаменитость часто публикует откровенные фото в своём микроблоге, что характеризует её, скорее, с негативной стороны. Женщина, оголяющая свою грудь, — никто, заключил музыкант.

Алёна не боится резких высказываний и известна своими скандальными постами. В июле она отчитала мэра Геленджика из-за проблем с водой. А в феврале огромный резонанс вызвало высказывание о «быдле» и «отчаявшихся от нищеты россиянах», которые начнут рожать только ради материнского капитала за первого ребёнка.

Ранее, как писал NEWS.ru, Водонаева назвала всех представителей сильного пола, которые не смогли обзавестись собственной жилплощадью, «собаками бездомными». Так звезда реалити-шоу ответила на вопрос подписчицы. Девушка спросила у Водонаевой, нормально ли пускать к себе жить мужчину, с которым она встречается. В ответ знаменитость заявила, что «жалкие инфантильные рыбы-прилипалы» пусть плывут мимо.