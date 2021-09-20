Лоза ответил Васильевой на предложение отправить интеллигенцию в шахты

Юрий Лоза прокомментировал скандальное заявление Екатерины Васильевой, которая призвала сделать православие государственной религией, а интеллигенцию сослать работать в шахты. Композитор не согласился с советской актрисой, сообщает Пятый канал.

Свои мысли вслух Васильева высказала в эфире YouTube-канала 153ГОРЫ. Актриса постриглась в монахини и просит теперь называть её матушкой Василисой.

Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодёжи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу, — заявила на всю страну новоиспечённая матушка.

Заявление возмутило не только пользователей Сети, но и творческих коллег актрисы, которая сама очень долго работала в театре и снималась в кино.

Интеллигенция придумала таблицу Менделеева, написала «Я помню чудное мгновенье»... Интеллигенция много чего хорошего сделала, поэтому огульно говорить, что вся интеллигенция плохая, конечно же, нельзя... Нельзя всех мазать одной краской, нельзя говорить про всех одинаково, — ответил Васильевой Юрий Лоза.

Ранее народная артистка РСФСР, актриса Екатерина Васильева дала интервью своему сыну, священнику Дмитрию Рощину, после того как стала монахиней. Она раскритиковала русскую интеллигенцию и заявила о её «сатанинском начале».