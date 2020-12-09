Лоза ответил Шаляпину на обвинение в «уплывшем плоте»

https://static.news.ru/photo/f6d11f3c-3a0f-11eb-a844-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Юрий Лоза заявил, что не знает о певце Прохоре Шаляпине, и обвинил его в жажде минутной славы.

Дайте почитать его книги или послушать песни. Он ничего не сделал в этой жизни, чтобы меня это заинтересовало. Люди по сути своей хотели бы быть известными, знаменитыми. Всем нужна минута славы. Они пытаются разными способами привлечь внимание, — сказал Лоза порталу Teleprogramma.pro.

Ранее Шаляпин заявил, что «плот Юрия Лозы уплыл лет 30 назад». При этом молодой певец заметил, что он образованный человек, потому что окончил академию имени Гнесиных.

Как писал NEWS.ru, Лоза не одобрил законопроект, внесённый в Госдуму, о выходном дне 31 декабря. Он считает, что в этот день и так работают только таксисты, журналисты и сфера обслуживания.

Ряд регионов России уже объявили 31 декабря выходным днём. Так поступили, например, власти Вологодской и Волгоградской областей, а также Республики Чувашия.