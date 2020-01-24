https://static.news.ru/photo/51ee8bc6-3ea2-11ea-88b8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Российский певец Юрий Лоза рассказал, что получил странный конверт. Послание воткнули в щель между дверью и косяком. Артист говорит, что не собирается открывать его, опасаясь, что там яд.

Если отправитель в ближайшее время не даст о себе знать, выброшу на помойку. Даже если там чек на огромную сумму (что вряд ли), лучше не рисковать, ведь он вполне может быть обмазан смертельным ядом кураре, — написал Лоза.

При этом он подчеркнул, что никто не знает, кто подбросил конверт. Он предполагает, что это произошло в тот момент, когда консьерж отлучился на 15 минут.

Лоза постоянно следит за новостями и часто в своём Facebook комментирует происходящее. Так ранее он раскритиковал КВН, назвав его своего рода «воротами в ад». Всего Лоза перечислил восемь мест на земном шаре, которые, по его мнению, можно назвать воротами в преисподнюю. Среди них — змеиный остров в Бразилии, озеро-убийца Ньос в Камеруне, пустыня Данакиль в Эфиопии, где на каждом шагу — вулканы и гейзеры с токсичными газами. «Клуб весёлых и находчивых» музыкант поместил на восьмое, заключительное место в своём списке.