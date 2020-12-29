Лоза одобрил новогодний огонёк с участием покойной Началовой

https://static.news.ru/photo/1f632614-4a98-11eb-a910-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант и певец Юрий Лоза поддержал идею новогоднего огонька с показом выступления покойной Юлии Началовой. По его словам, это будет отличный подарок для поклонников певицы к Новому году.

Некоторое время назад появилась информация о том, что в новогоднюю ночь Первый канал планирует показать архивное выступление Началовой. Речь идёт о новогоднем концерте 1998 года. Тогда певица исполняла песню Tomorrow never dies.

Есть люди, которые помнят её. И почему бы не сделать им приятное и не показать старое выступление? — отметил Лоза, слова которого приводит «ПолитЭксперт».

Музыкант также добавил, что показ записи продемонстрирует, насколько сильно упало качество медиаконтента с тех времён. По его мнению, у нынешней молодёжи наблюдается своеобразное, зацикленное на себе сознание.

Юлия Началова умерла в 38 лет. По словам лечащего врача, Началова скончалась от заражения крови, приведшего к остановке сердца. Певица натёрла ногу и случайно заработала гангрену.

Ранее NEWS.ru писал, что певец Николай Басков возглавил рейтинг самых востребованных артистов на телевизионных «голубых огоньках». Статус исполнителя был определён по степени близости его выступления к новогоднему поздравлению президента.