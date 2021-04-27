Лоза оценил слова Прокловой о пережитом сексуальном насилии

https://static.news.ru/photo/4b94fde0-a801-11eb-bf77-96000091f725_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский музыкант Юрий Лоза оценил заявление актрисы Елены Прокловой о том, что в подростковом возрасте она пережила сексуальное насилие со стороны коллег по площадке во время съёмок. Интервью артистки является «антирекламой», рассказал исполнитель в беседе с Пятым каналом.

Есть люди, которые не являются творцами, создателями. Им нужно поддерживать интерес к себе любыми образами. Он чувствует, что его стали забывать, что он теряет популярность, что ему стало не хватать на жизнь, ему надо напомнить о себе, — отметил Лоза.

Он также вспомнил историю с обвинениями в домогательстве в адрес испанского оперного певца Пласидо Доминго. Лоза добавил, что тогда женщины якобы сами провоцировали артиста, а позже решили скомпрометировать его.

Из-за пережитого Проклова якобы до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию артистка, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где принудил к оральному сексу.

Ранее вдова Олега Табакова Марина Зудина решила извиниться перед Еленой Прокловой за то, что напала не неё после неожиданного признания в сексуальных домогательствах от известного актёра. Правда, Проклова ни слова не сказала про Табакова, такие выводы сделали зрители после её интервью Лере Кудрявцевой.