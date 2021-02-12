Лоза объяснил вручение ЮрКиссу ордена «За заслуги перед Отечеством»

https://static.news.ru/photo/9b3858d0-6efc-11eb-89c7-96000091f725_660.jpg ЮрКисс Фото: urkiss_official/instagram.com

Композитор Юрий Лоза рассказал, как 23-летний певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) получил от президента Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством». По его словам, списки на вручение награды составляет специальная комиссия, большинство членов которой не имеют отношения к искусству и культуре.

Он отметил, что не знает самого ЮрКисса и не собирается его обсуждать. Лоза рассказал, что сам подавал документы на присвоение звания Заслуженного артиста. Он подтверждал свой право на звание информацией о «двух миллионах проданных пластинок, сотне песен, десятке хитов, благотворительности, Ордене Даниила Московского, концертах в хосписах».

Мне не дали [звание]. Меня погладили по голове и сказали «молодец» — благодарностью обошлись. Я тогда выяснял, а почему такая ситуация? И выяснил, что оказывается присуждением званий и наград занимается одна и та же комиссия. В этой комиссии к культуре относятся только два человека — это министр культуры, который нечасто ходит на заседания, и директор Большого театра. Остальные люди там со стороны — сельскохозяйственники, дорожники — всех по чуть-чуть, — поделился композитор.

Он отметил, что всего в комиссии находятся 39 человек, и награждение получают люди, за которыми «стоит некая структура какая-нибудь». Однако награждение Киселёва он всё равно посчитал странным, так как для получения звания Заслуженного артиста России необходимо быть артистом в течение 20 лет, передаёт РИА Новости.

Звание приравнивается к наградам. Поэтому если человек не проработал 20 лет на эстраде, тогда ему как-то присваивать звание Заслуженного — нельзя. Следующее звание — Народного артиста — тоже теоретически может быть присвоено через 20 лет. То есть, если человек в 20 лет начал свой стаж, то в 40 лет он может получить Заслуженного артиста, а в 60 — Народного артиста, — заключил он.

12 декабря президент Владимир Путин подписал указ о награждении певца Юрия Киселёва, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. При этом сам певец испугался давать комментарии об этом. Пользователи Сети высмеяли это награждение.

ЮрКисс — сын владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва. Он не только певец, но и член совета директоров РМГ, а также глава концертной компании «Брайт Стар», писал NEWS.ru.