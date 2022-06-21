Лоза обвинил учёных в корпоративном заговоре

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Музыкант Юрий Лоза заявил, что среди учёных якобы существует корпоративный заговор, который не позволяет людям с альтернативными взглядами продвинуться профессионально. Исполнитель отметил, что автор идей, которые идут вразрез с мнением или версиями сообщества, объявляется «шарлатаном, мракобесом и сумасшедшим». По этой причине, по словам певца, он оставляет за собой право — доверять выводам научных работ или нет.

Все они входят в сообщества, выработавшие свод правил и принявшие какие-либо доктрины, которых корпоративно придерживаются. Если новичок публикует работы, идущие вразрез с мнением или версиями сообщества, он объявляется шарлатаном, мракобесом, сумасшедшим и далее по списку, — написал Лоза на своей странице «ВКонтакте».

ОН отметил, что многие боятся озвучивать альтернативные точки зрения из-за боязни потерять «звание, гранты и заграничные поездки».

Российский певец Олег Газманов ранее раскритиковал актрису Чулпан Хаматову за её слова о России после переезда в Латвию. Артист назвал «тявканьем» и изменой родине попытки «нагадить» своей стране, чтобы получить какое-то положение от принимающей стороны. Музыкант при этом отметил, что Хаматовой стоило бы молча уехать. Он подчеркнул, что никогда не хотел бы оказаться в подобной ситуации.