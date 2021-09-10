Завершивший карьеру в сборной России бразильский футболист Марио Фернандес обладает редким качеством — «умеет созидать», рассказал NEWS.ru композитор и певец Юрий Лоза. Музыкант назвал «потерей» для национальной команды уход такого «классного» игрока.

Классный футболист уходит. Конечно потеря. У Фернандеса всё-таки уровень, он понимает футбол. У нас таких игроков мало. Если бы у нас их было много, пруд пруди, то можно было бы сказать — одним больше, одним меньше. Фернандес, кроме всего прочего, один из немногих, кто умеет созидать. Вечная болезнь нашей команды — неумение создать. Отбиваться мы умеем. Это мы доказали на ЧМ-2018, когда даже испанцы не смогли нас пробить — автобус поставили в штрафной, — подчеркнул исполнитель.

Лоза добавил, что в РФ очень мало игроков, способных отдать хороший пас и грамотно распорядиться мячом в чужой штрафной площади, а Марио Фернандес является как раз одним из них, кто может что-то придумать.

Его раньше не совсем правильно использовали. Он не защитник по сути, он атакующий полузащитник. Я бы его использовал только так, не заставлял бы гоняться за нападающими, тратить силы, а использовал бы его в созидательных целях, поставил бы в центр полузащиты. Для сборной конечно плохо, что он не хочет играть за неё, — резюмировал певец.

О завершении Марио Фернандесом карьеры в сборной РФ по футболу стало известно 13 сентября. Основным мотивом 30-летнего Фернандеса стало желание сосредоточиться на клубной карьере. По его словам, сложно «выступать на два фронта», всё больше времени требуется на восстановление. Он также пожаловался на участившиеся травмы. Бразилец с российским паспортом сыграл за национальную команду РФ 33 матча, забил пять голов.

Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики, — заявил президент РФС Александр резидент РФС Александр Дюков. Он пожелал Фернандесу успехов в клубной карьере.